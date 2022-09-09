Вересень, 09 в 7:11

Українські захисники ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За підтримки місцевого населення їм вдалося просунутися майже на 50 км за три дні.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка, – зазначили у Генштабі.

За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

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Крім того, особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби відзначено понад 15 таких випадків.

Загалом за минулу добу українська авіація здійснила понад 20 ударів, уразивши два взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, три зенітних ракетних комплекси і чотири безпілотники ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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