Сентябрь, 10 в 7:11

На временно захваченные территории Херсонской области прибыло подразделение так называемых “кадыровцев”.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 10 сентября.

Согласно данным украинской стороны, численность подразделения, сформированного по национальному признаку, насчитывает до 1 300 человек.

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