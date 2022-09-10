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Факты / Україна

Для усиления позиций: Россия перебросила на Херсонщину около 1 300 “кадыровцев”

Татьяна Забожко, редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

На временно захваченные территории Херсонской области прибыло подразделение так называемых “кадыровцев”.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 10 сентября.

Согласно данным украинской стороны, численность подразделения, сформированного по национальному признаку, насчитывает до 1 300 человек.

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Источник: Генштаб ВСУ
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