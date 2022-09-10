Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Для посилення позицій: Росія перекинула на Херсонщину близько 1 300 “кадирівців”

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

На тимчасово захоплені території Херсонської області прибув підрозділ так званих “кадирівців”.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 10 вересня.

За даними української сторони, чисельність підрозділу, сформованого за національною ознакою, налічує до 1 300 осіб.

Зараз дивляться

“Кадирівцями”, зазначають у Генштабі ЗСУ, РФ прагне посилити своє угруповання на Півдні України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка