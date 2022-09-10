Для посилення позицій: Росія перекинула на Херсонщину близько 1 300 “кадирівців”

Вересень, 10 в 7:11

На тимчасово захоплені території Херсонської області прибув підрозділ так званих “кадирівців”.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 10 вересня.

За даними української сторони, чисельність підрозділу, сформованого за національною ознакою, налічує до 1 300 осіб.

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“Кадирівцями”, зазначають у Генштабі ЗСУ, РФ прагне посилити своє угруповання на Півдні України.

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