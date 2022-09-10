Горели производственные склады: Днепропетровщина ночью подверглась мощному обстрелу
Ночью 10 сентября российские войска атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.
Обновлено в 08:38. По Днепровскому и Синельниковскому районам оккупанты ударили ракетами.
По Никополю и Марганецкой общине била тяжелая артиллерия РФ.
Одну из двух крылатых ракет, направленных российскими захватчиками на Днепровский район, сбили силы противовоздушной обороны.
Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры.
– Пожарные уже ликвидировали огонь, охвативший после попадания производственные здания, склады и оборудование, – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Синельниковском районе несколько российских ракет повредили местное фермерское хозяйство.
Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.
Напомним, что звуки взрывов жители Днепра услышали дважды в час ночи.
В 01:53 Воздушное командование Восток сообщило о сбитии крылатой ракеты.
Сирены в Днепре и области в течение ночи срабатывали четыре раза.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушное командование Восток, Валентин Резниченко