Сентябрь, 10 в 8:38

Ночью 10 сентября российские войска атаковали сразу три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Обновлено в 08:38. По Днепровскому и Синельниковскому районам оккупанты ударили ракетами.

По Никополю и Марганецкой общине била тяжелая артиллерия РФ.

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Одну из двух крылатых ракет, направленных российскими захватчиками на Днепровский район, сбили силы противовоздушной обороны.

Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры.

– Пожарные уже ликвидировали огонь, охвативший после попадания производственные здания, склады и оборудование, – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Синельниковском районе несколько российских ракет повредили местное фермерское хозяйство.

Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, что звуки взрывов жители Днепра услышали дважды в час ночи.

В 01:53 Воздушное командование Восток сообщило о сбитии крылатой ракеты.

Сирены в Днепре и области в течение ночи срабатывали четыре раза.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушное командование Восток, Валентин Резниченко

Фото: Воздушное командование Восток