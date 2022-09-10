У Дніпрі вночі збили крилату ракету
Уночі 10 вересня в Дніпрі було збито російську крилату ракету.
Факт роботи сил протиповітряної оборони підтвердили в Повітряному командуванні Схід.
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Джерело: Повітряне командування Схід