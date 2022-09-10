В Николаеве сразу после сирен раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
После часа ночи 10 сентября в Николаеве прогремели взрывы.
Громкие звуки раздались всего через несколько минут после того, как в области сработали сирены.
Миновала угроза обстрелов в регионе в 01:48.
Сейчас смотрят
Официальных комментариев от властей города или области пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.