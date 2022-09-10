Сентябрь, 10 в 6:28

После часа ночи 10 сентября в Николаеве прогремели взрывы.

Громкие звуки раздались всего через несколько минут после того, как в области сработали сирены.

Миновала угроза обстрелов в регионе в 01:48.

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Официальных комментариев от властей города или области пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.