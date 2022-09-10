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Факти / Україна

У Миколаєві відразу після сирен пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві відразу після сирен пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Після першої години ночі 10 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.

Гучні звуки прогриміли всього за кілька хвилин після того, як в області спрацювали сирени.

Минула загроза обстрілів у регіоні о 01:48.

Зараз дивляться

Офіційних коментарів від влади міста чи області поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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