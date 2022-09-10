У Миколаєві відразу після сирен пролунали вибухи
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Після першої години ночі 10 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.
Гучні звуки прогриміли всього за кілька хвилин після того, як в області спрацювали сирени.
Минула загроза обстрілів у регіоні о 01:48.
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