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Факты / Україна

Жители Харьковского района ночью услышали звуки взрывов

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Жители Харьковского района ночью услышали звуки взрывов
Фото: Depositphotos

Ночью 10 сентября люди в Харьковской области услышали звуки взрывов.

О громких звуках, в частности, сообщили жители Харьковского района.

Атаковать Харьковщину российские оккупанты начали сразу с начала суток.

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Об угрозе обстрелов людей предупреждали дважды.

После 01:34 и до самого утра сирены в Харькове и области молчали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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