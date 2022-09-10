Сентябрь, 10 в 6:46

Ночью 10 сентября люди в Харьковской области услышали звуки взрывов.

О громких звуках, в частности, сообщили жители Харьковского района.

Атаковать Харьковщину российские оккупанты начали сразу с начала суток.

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Об угрозе обстрелов людей предупреждали дважды.

После 01:34 и до самого утра сирены в Харькове и области молчали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.