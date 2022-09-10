Жители Харьковского района ночью услышали звуки взрывов
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Ночью 10 сентября люди в Харьковской области услышали звуки взрывов.
О громких звуках, в частности, сообщили жители Харьковского района.
Атаковать Харьковщину российские оккупанты начали сразу с начала суток.
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