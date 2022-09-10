Жителі Харківського району вночі почули звуки вибухів
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Уночі 10 вересня люди в Харківській області почули звуки вибухів.
Про гучні звуки, зокрема, повідомили жителі Харківського району.
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