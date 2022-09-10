Жителі Харківського району вночі почули звуки вибухів

Вересень, 10 в 6:46

Уночі 10 вересня люди в Харківській області почули звуки вибухів.

Про гучні звуки, зокрема, повідомили жителі Харківського району.

Атакувати Харківщину російські окупанти почали відразу з початку доби.

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Про загрозу обстрілів людей сповіщали двічі.

Після 01:34 і до самого ранку сирени в Харкові та області мовчали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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