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Факти / Україна

Жителі Харківського району вночі почули звуки вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Жителі Харківського району вночі почули звуки вибухів
Фото: Depositphotos

Уночі 10 вересня люди в Харківській області почули звуки вибухів.

Про гучні звуки, зокрема, повідомили жителі Харківського району.

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