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Факты / Україна

Освобождение Харьковщины и юга Украины продолжается, детали будут со временем — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Освобождение Харьковщины и юга Украины продолжается, детали будут со временем — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты в Харьковской области и на Южнобужском направлении.

По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена ​​позже. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10 сентября.

Отмечается, что Силы обороны успешно отбили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

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– На Южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил РФ только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми. Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения, — сообщили в Генштабе.

Среди личного состава оккупантов, которые прибывают в Украину на усиление, возросло количество самоувечий.

– Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях “добровольцев” среди отставных военных в Кыргызской республике, — говорится в сообщении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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