Звільнення Харківщини та півдня України триває, деталі будуть згодом – Генштаб
Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.
З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10 вересня.
Зазначається, що Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.
– На Південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії Збройних сил РФ тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів, – повідомили у Генштабі.
Серед особового складу окупантів, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень.
– Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати через групи у соціальних мережах, “добровольців” серед відставних військових у Киргизькій республіці, – йдеться у повідомленні.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.