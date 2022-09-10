Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10 вересня.

Зазначається, що Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

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