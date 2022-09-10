Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Звільнення Харківщини та півдня України триває, деталі будуть згодом – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Звільнення Харківщини та півдня України триває, деталі будуть згодом – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10 вересня.

Зазначається, що Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Зараз дивляться

– На Південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії Збройних сил РФ тільки за попередню добу склали понад 58 осіб вбитими. Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів, – повідомили у Генштабі.

Серед особового складу окупантів, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень.

– Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати через групи у соціальних мережах, “добровольців” серед відставних військових у Киргизькій республіці, – йдеться у повідомленні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
ЗСУ підійшли до околиць Лисичанська - голова ОВА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка