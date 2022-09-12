На Харьковщине две ракеты попали по объекту инфраструктуры – начался пожар

Сентябрь, 11 в 22:21

Двумя крылатыми ракетами РФ попала по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В настоящее время на месте работают пожарные.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимашенко.

– Энергетики работают над восстановлением работы систем критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее появилась электроэнергия в больницах и других жизненно важных объектах, – говорит Тимашенко.

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Также он отметил, что общины, которые сейчас без света, будут заживлены в ближайшее время.

– Перебои со светом могут быть по всей стране. Россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла, – добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, что в результате ракетных ударов РФ 11 сентября без света остались несколько областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская.

Фото: скрин с видео