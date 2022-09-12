На Харківщині дві ракети потрапили по об’єкту інфраструктури – почалася пожежа

Вересень, 11 в 22:21

Двома крилатими ракетами поцілили по об’єктах критичної інфраструктури під Харковом. Наразі на місці працюють пожежники.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимашенко.

– Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з’явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об’єктах, – говорить Тимашенко.

Також він зазначив, що громади, які зараз без світла, будуть заживлені найближчим часом.

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– Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. Росіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла, – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що в результаті ракетних ударів РФ 11 вересня без світла залишилась низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська.

Фото: скрін з відео