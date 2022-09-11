Сентябрь, 11 в 14:50

Российские оккупанты, вероятно, планируют очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, россияне намерены обвинить в обстрелах Украину.

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— Получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, дислоцирующиеся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие и находиться там до “особого распоряжения”, — отметили в ГУР.

В разведке отметили, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар.

— ЗАЭС должна быть демилитаризована без дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ, — подчеркнули в ГУР.

Напомним, что 11 сентября работа ЗАЭС была полностью остановлена. Так, энергоблок №6 отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Фото: Энергоатом