Оккупанты планируют обстрелять ЗАЭС и Энергодар: разведка дала предупреждение
Российские оккупанты, вероятно, планируют очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По их данным, россияне намерены обвинить в обстрелах Украину.
— Получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, дислоцирующиеся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие и находиться там до “особого распоряжения”, — отметили в ГУР.
В разведке отметили, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар.
— ЗАЭС должна быть демилитаризована без дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ, — подчеркнули в ГУР.
Напомним, что 11 сентября работа ЗАЭС была полностью остановлена. Так, энергоблок №6 отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
Фото: Энергоатом