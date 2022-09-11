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Факты / Україна

РФ обстреляла окрестности Южноукраинской АЭС — Энергоатом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ обстреляла окрестности Южноукраинской АЭС — Энергоатом

Во время очередного обстрела РФ ракеты упали вблизи Южноукраинской АЭС.

— Сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз совершили обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС. По предварительной информации ракета попала в гражданские объекты, есть пострадавшие, – сообщает пресс-служба Энергоатома.

В Энергоатоме также допускают, что выпущенные Россией ракеты были направлены в сторону Южноукраинской АЭС. Военные РФ пытались захватить ее в начале марта — тогда попытка оказалась неудачной, ВСУ остановили врага.

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Напомним, что 11 сентября, работа Запорожской АЭС была полностью остановлена. Ночью энергоблок № 6 ЗАЭС отключили от сети для подготовки к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Позже резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции ​восстановлена.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

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