РФ обстреляла окрестности Южноукраинской АЭС — Энергоатом
Во время очередного обстрела РФ ракеты упали вблизи Южноукраинской АЭС.
— Сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз совершили обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС. По предварительной информации ракета попала в гражданские объекты, есть пострадавшие, – сообщает пресс-служба Энергоатома.
В Энергоатоме также допускают, что выпущенные Россией ракеты были направлены в сторону Южноукраинской АЭС. Военные РФ пытались захватить ее в начале марта — тогда попытка оказалась неудачной, ВСУ остановили врага.
Напомним, что 11 сентября, работа Запорожской АЭС была полностью остановлена. Ночью энергоблок № 6 ЗАЭС отключили от сети для подготовки к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
Позже резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции восстановлена.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом