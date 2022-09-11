РФ обстріляла околиці Південноукраїнської АЕС – Енергоатом

Вересень, 11 в 18:04

Під час чергового обстрілу РФ ракети впали поблизу Південноукраїнської АЕС.

– Сьогодні, 11 вересня, російські військові вкотре здійснили обстріл міста Вознесенськ Миколаївської області, що за 30 км від Південноукраїнської АЕС. За попередньою інформацією, ракета потрапила в цивільні об’єкти, є постраждалі, – повідомляє прес-служба Енергоатому.

В Енергоатомі також припускають, що випущені Росією ракети були направлені у бік Південноукраїнської АЕС. Військові РФ намагалися захопити її на початку березня – тоді спроба виявилася невдалою, ЗСУ зупинили ворога.

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Нагадаємо, що 11 вересня, роботу Запорізької АЕС було повністю зупинено. Вночі енергоблок № 6 ЗАЕС відключили від енергомережі для підготовки до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Пізніше резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції відновлено.

Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом