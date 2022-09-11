Вересень, 11 в 13:51

Український парламент та інші суб’єкти європейської інтеграції зможуть виконати зобов’язання для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця осені 2022 року.

Так вважає спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, про що він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб’єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов’язання. І я думаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Євросоюзі, – сказав він.

Стефанчук наголосив, що всі необхідні законопроєкти вже було розроблено, причому деякі з них вже ухвалені в першому читанні або в цілому.

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Також за словами спікера Ради, законопроєкт про національні спільноти наразі перебуває на розгляді відповідних інституцій ЄС та Ради Європи.

— Після того, як отримаємо відповідні висновки, ми одразу ж його реєструватимемо та вноситимемо до зали… Дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше отримаємо висновки від європейських інституцій та зможемо проголосувати його у залі парламенту, – заявив він.

За словами Стефанчука, законопроєкт відповідає всім директивам ЄС і передбачає заміну терміна національна меншість на термін національна спільнота, який об’єднує у собі нацменшини та корінні народи.