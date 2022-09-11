В Крыму упал российский истребитель Су-34 — СМИ
Требует проверки
Фото: Getty Images
В оккупированном Крыму на границе Раздольненского и Красноперекопского районов разбился российский военный самолет — предположительно это мог быть истребитель Су-34.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел рано утром — около 06:00. Самолет упал в поле. Оба пилота успели катапультироваться, их забрали российские военные.
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О причинах падения ничего не сообщается. Минобороны РФ пока никак не прокомментировало инцидент.
Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что нашим воинам удалось сбить российский бомбардировщик Су-34. Обломки вражеского самолета были сняты на видео.
9 сентября ВС РФ потеряли один вертолет. 3 сентября оккупанты также потеряли вертолет и самолет.