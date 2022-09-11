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Факты / Україна

В Крыму упал российский истребитель Су-34 — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Крыму упал российский истребитель Су-34 — СМИ
Фото: Getty Images

В оккупированном Крыму на границе Раздольненского и Красноперекопского районов разбился российский военный самолет — предположительно это мог быть истребитель Су-34.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром — около 06:00. Самолет упал в поле. Оба пилота успели катапультироваться, их забрали российские военные.

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О причинах падения ничего не сообщается. Минобороны РФ пока никак не прокомментировало инцидент.

Google Maps

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что нашим воинам удалось сбить российский бомбардировщик Су-34. Обломки вражеского самолета были сняты на видео.

9 сентября ВС РФ потеряли один вертолет. 3 сентября оккупанты также потеряли вертолет и самолет.

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