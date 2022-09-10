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Факты / Україна

Еще 350 человек, 14 танков и вертолет: потери войск РФ в Украине за сутки

Юлия Соколова, редактор ленты
Еще 350 человек, 14 танков и вертолет: потери войск РФ в Украине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 российских оккупантов, 14 вражеских танков, 22 артиллерийские системы и вертолет.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 10 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 52 250 человек (за сутки ликвидировано еще 350 оккупантов);
  • танков ‒ 2 136 (+14 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 4 584 (+9 за сутки);
  • артиллерийских систем – 1 259 (+22 за сутки);реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 311 (+5 за сутки);
  • средств ПВО – 162 (+3 за сутки);
  • самолетов – 239;
  • вертолетов – 212 (+1 за сутки);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10 за сутки);
  • крылатых ракет – 215 (+1 за сутки);
  • кораблей /катеров ‒ 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 426 (+27 за сутки);
  • специальной техники – 114 (+2 за сутки).

По информации ОК Юг, за прошедшие сутки ВСУ продолжали активно обстреливать районы сосредоточения вооружения и техники армии РФ на южном направлении. Украинская авиация нанесла семь ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач.

В то же время в городе Кременная (Луганская область) в нескольких местах, где находились базы российских военных, раздались взрывы. Уничтожено до 400 оккупантов и около 100 единиц тяжелой техники врага.

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Источник: Генштаб ВСУ
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