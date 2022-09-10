Сентябрь, 10 в 10:26

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 российских оккупантов, 14 вражеских танков, 22 артиллерийские системы и вертолет.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 10 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 52 250 человек (за сутки ликвидировано еще 350 оккупантов);

танков ‒ 2 136 (+14 за сутки);

боевых бронированных машин – 4 584 (+9 за сутки);

артиллерийских систем – 1 259 (+22 за сутки);реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 311 (+5 за сутки);

средств ПВО – 162 (+3 за сутки);

самолетов – 239;

вертолетов – 212 (+1 за сутки);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10 за сутки);

крылатых ракет – 215 (+1 за сутки);

кораблей /катеров ‒ 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 426 (+27 за сутки);

специальной техники – 114 (+2 за сутки).

По информации ОК Юг, за прошедшие сутки ВСУ продолжали активно обстреливать районы сосредоточения вооружения и техники армии РФ на южном направлении. Украинская авиация нанесла семь ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач.

В то же время в городе Кременная (Луганская область) в нескольких местах, где находились базы российских военных, раздались взрывы. Уничтожено до 400 оккупантов и около 100 единиц тяжелой техники врага.