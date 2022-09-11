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Факти / Україна

У Криму впав російський винищувач Су-34 – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Криму впав російський винищувач Су-34 – ЗМІ
Фото: Getty Images

В окупованому Криму на кордоні Роздольненського та Красноперекопського районів розбився російський військовий літак – ймовірно, це буd винищувач Су-34.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що інцидент стався рано-вранці – близько 06:00. Літак упав у поле. Обидва пілоти встигли катапультуватись, їх забрали російські військові.

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Про причини падіння нічого не повідомляється. Міноборони РФ поки що ніяк не прокоментувало інцидент.

Google Maps

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що нашим воїнам вдалося збити російський бомбардувальник Су-34. Уламки ворожого літака зафільмували на відео.

9 вересня ЗС РФ втратили один гелікоптер. 3 вересня окупанти також втратили гелікоптер та літак.

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