В результате ударов РФ по инфраструктуре Харьковщины погиб человек, есть раненый — ОВА

Сентябрь, 11 в 23:51

В результате попадания вражеских крылатых ракет в объекты критической инфраструктуры Харьковской области 1 человек погиб, 1 ранен. Спасатели продолжают поисковые работы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

— В результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина — работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы. На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму. Информация обновляется, — написал он на своей официальной странице в Telegram.

Напомним, что вечером 11 сентября две вражеские крылатые ракеты попали в объекты критической инфраструктуры региона, в результате населенные пункты остались без электричества, а часть из них — также и без воды.