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Факти / Україна

Внаслідок ударів РФ по інфраструктурі Харківщини загинула людина, є поранений – ОВА

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Внаслідок ударів РФ по інфраструктурі Харківщини загинула людина, є поранений – ОВА

Внаслідок потрапляння крилатих ракет РФ до об’єктів критичної інфраструктури Харківської області одна людина загинула, одну – поранено. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

– Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи. На іншому об’єкті у Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник зазнав травми внаслідок вибуху. Інформація оновлюється, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що ввечері 11 вересня дві ворожі крилаті ракети потрапили в об’єкти критичної інфраструктури регіону, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них – також і без води.

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