Сентябрь, 11 в 19:46

Том Купер, австрийский военный аналитик, ввиду успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины проанализировал ситуацию на фронтах с точки зрения Путина.

Об этом он написал в своем блоге.

По словам Купера, Путин начал войну против Украины исключительно в своих целях. Тут важно понимать, что Путин в данном случае никому не подотчетный.

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Итак, план А Путина заключался в том, чтобы свергнуть правительство в Киеве и заменить его на “кого-то дружественного”. Это не удалось. План Б заключался в том, чтобы захватить всю Украину к востоку от Днепра, а также Херсон. Это также не удалось.

План В заключался в том, чтобы полностью завоевать не только Луганскую и Донецкую области, но и Херсонскую и Запорожскую.

У Путина кончились войска, поэтому ему удалось оккупировать Херсон и немного больше Луганской области.

— Планы Г, Д и Е были немного уменьшенными вариантами плана В, в первую очередь связанными с Донецкой областью: т. е. Путин все время сокращал свои военные планы, переориентируясь на Донецкую область, — отмечает Том Купер.

Тем временем у Путина еще есть план Ё: захватить Херсон, Луганск и взять хоть что-то в Запорожской области, и в конце концов получить всю Донецкую область.

По его словам, войск у российского президента остро не хватает. Путин под фанфары ввел 3 армейский корпус, и хочет ввести еще один к концу сентября. Но численность 3 армейского корпуса далеко не 90 000 и даже не 30 000, как заявлялось — в лучшем случае около 10 000–12 000 человек.

Этого числа крайне мало для реализации плана Путина.

Что касается захвата Путиным Харьковской области, то там армия РФ не имеет успехов. Территория на восток от Харькова до реки Оскол находится в процессе освобождения Украиной. ВС РФ потеряли до 8 000–10 000 военнослужащих и значительные запасы боеприпасов.

Но Путину плевать на потери, его волнуют неудачи. Российские десантники убежали из территорий на восток от Харькова, потеряв две слабые БТГ.

— Любимые путинские ЧВК ушли с аналогичными потерями. СОБР и ОМОН серьезно пострадали. Все вместе “неудачно, но терпимо” — с точки зрения Путина. Даже сепаратистам удалось убежать… Больше всего пострадали ВС РФ. Но в России вооруженные силы никого не интересуют: это расходный материал, — считает аналитик Том Купер.

Что касается ВСУ, то украинцы сосредоточены на освобождении всего от Балаклеи до Волчанска, Белого Колодезя, Великого Бурлука и села Дворичная.

— Остается только надеяться, что у ЗСУ достаточно войск для продолжения наступления в направлении Пески-Радковские, Боровой, Сватово и Северодонецка, — отмечает Том Купер.

Россияне ожесточенно штурмуют Бахмут и северо-западнее Песков.

По словам аналитика, российские подразделения собираются установить новую линию фронта по реке Оскол; в Херсонской области они продолжают сопротивляться, тем самым обещая Путину хоть какие-то перспективы для завершения завоевания Донецкой области.

Это может стоить времени для ВСУ, отнять войска, необходимые для усиления группировок возле Бахмута и Песков, и вполне может закончиться тем, что украинцам придется перебрасывать дополнительные подразделения вдоль границы с Россией, а не на передовой.

Реализация этого плана Ё все еще выглядит как минимум возможной. У Путина все еще есть перспективы объявить победу рано или поздно.