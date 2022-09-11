Вересень, 11 в 19:46

Том Купер, австрійський військовий аналітик, з огляду на успішний контрнаступ Збройних сил України проаналізував ситуацію на фронтах з точки зору Путіна.

Про це він написав у своєму блозі.

За словами Купера, Путін розпочав війну проти України виключно у своїх цілях. Тут важливо розуміти, що Путін у цьому випадку нікому не підзвітний.

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Отже, план А Путіна полягав у тому, щоб повалити уряд у Києві та замінити його на “когось дружнього”. Це не вдалось. План Б полягав у тому, щоби захопити всю Україну на схід від Дніпра, а також Херсон. Це також не вдалось.

План В полягав у тому, щоб повністю завоювати не лише Луганську та Донецьку області, а й Херсонську та Запорізьку.

У Путіна скінчилися війська, тому йому вдалося окупувати Херсон і трохи більше за Луганську область.

– Плани Г, Д та Е були трохи зменшеними варіантами плану В, насамперед пов’язаними з Донецькою областю: тобто Путін постійно скорочував свої військові плани, переорієнтуючись на Донецьку область, – зазначає Том Купер.

Тим часом у Путіна ще є план Є: захопити Херсон, Луганськ та взяти хоч щось у Запорізькій області, і зрештою отримати всю Донецьку область.

З його слів, військ у російського президента гостро не вистачає. Путін під фанфари ввів 3 армійський корпус і хоче ввести ще один до кінця вересня. Але чисельність 3 армійського корпусу далеко не 90 000 і навіть не 30 000, як заявлялося – у кращому разі близько 10 000-12 000 осіб.

Цієї кількості дуже мало для реалізації плану Путіна.

Щодо захоплення Путіним Харківської області, то там армія РФ не має успіхів. Територія на схід від Харкова до річки Оскіл знаходиться у процесі визволення Україною. ЗС РФ втратили до 8 000-10 000 військовослужбовців та значні запаси боєприпасів.

Але Путіну начхати на втрати, його хвилюють невдачі. Російські десантники втекли із територій на схід від Харкова, втративши дві слабкі БТГ.

– Улюблені путінські ПВК пішли з аналогічними втратами. СОБР та ОМОН серйозно постраждали. Усе разом “невдало, але терпимо” — з погляду Путіна. Навіть сепаратистам вдалося втекти… Найбільше постраждали ЗС РФ. Але в Росії збройні сили нікого не цікавлять: це витратний матеріал, – вважає аналітик Том Купер.

Щодо ЗСУ, то українці зосереджені на звільненні всього від Балаклії до Вовчанська, Білого Колодязя, Великого Бурлука та села Дворічна.

– Залишається тільки сподіватися, що у ЗСУ достатньо військ для продовження наступу у напрямку Піски-Радківські, Борової, Сватового та Сєвєродонецька, – зазначає Том Купер.

Росіяни запекло штурмують Бахмут і на північний захід від Пісків.

За словами аналітика, російські підрозділи збираються встановити нову лінію фронту річкою Оскіл; у Херсонській області вони продовжують чинити опір, тим самим обіцяють Путіну хоч якісь перспективи для завершення завоювання Донецької області.

Це може коштувати часу для ЗСУ, відібрати війська, необхідні для посилення угруповань біля Бахмута та Пісків, і цілком може закінчитися тим, що українцям доведеться перекидати додаткові підрозділи вздовж кордону з Росією, а не на передовій.

Реалізація цього плану Є все ще виглядає як мінімум можливою. Путін все ще має перспективи оголосити перемогу рано чи пізно.