Россияне либо массово сдавались, либо переплывали Оскол, либо убегали на восток: аналитик Том Купер об освобождении Харьковщины

Сентябрь, 10 в 21:13

Австрийский военный аналитик, специализирующийся на истории боевой авиации, Том Купер рассказал о дальнейшем продвижении Вооруженных сил Украины на фронте.

Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, вчера утром ВСУ вышли на реку Оскол на широком фронте: от Купянска на севере до Изюма и Оскола на юге.

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Кроме того, украинские военные приступили к освобождению города Большой Бурлук. Хотя Том Купер предупреждает, что освобождение Большого Бурлука может оказаться нелегким, ведь ВС РФ стягивали все свои подкрепления в этот район последние 3-4 дня.

— Украинцы не останавливались ни на Купянске, ни на Изюме… Россияне целый день либо массово сдавались, либо переплывали реку Оскол (район Купянска), либо убегали на восток (Изюм)… Говорят, что оккупанты пытались сосредоточить свои силы на северном восток и восток от Купянска для ожидаемого контрудара, но создается впечатление, что они действительно еще очень далеко, — подчеркнул Том Купер.

Село Сеньково в Купянском районе под контролем украинцев не менее 24 часов. Село Бахтын – пока непонятно, но наверняка украинское, рассказал аналитик. Из Сватового россияне ушли.

Тем временем, драматические события происходят южнее — вдоль линии фронта от Майдана и Славянска до Северска. Вчера ВСУ по трем направлениям атаковали Лиман и освободили его.

– Северо-западное направление – это мое собственное предположение: логично наступать по трассе М03 и соединяться с подразделениями, которые наступают со стороны Изюм-Каменка. По крайней мере, такой же логичной была бы попытка наступления на Пески-Радьковские: это место упоминалось как пункт сосредоточения подкреплений. Конечно, взятие Сватового, к северо-востоку от него, могло многое изменить, – заметил Том Купер.

Кроме того, украинцы, вероятно, будут наступать на Кременную и Рубежное с целью вернуть Северодонецк.

Также сегодня утром сообщали о наступлении украинцев из Северска через Верхнекаменку на Лисичанск. Российские войска в этом районе “в процессе всеобщего отвода” из Лисичанска.

— Больше всего меня волнует реакция Путина. Это огромный удар по его престижу, и поражение, которое он никогда раньше не терпел. Он достаточно иррационален, чтобы делать даже больше глупостей, чем все те глупости, которые он делал за последние шесть месяцев. С другой стороны, он мог бы пойти по пути Саддама Хусейна в 1986 году и позволить генералам ВС РФ делать то, за что им действительно платят… (думаю, это было бы лучшим решением — для всех участников), — подчеркнул Том Купер.

В итоге он отметил, что пока нет причин вздохнуть свободно, пока ничего не известно о месте и времени возможной российской контратаки. Аналитик считает, что армия РФ может попытаться атаковать с севера Харьковской области, потому что россияне все еще контролируют железную дорогу от Белгорода до Большого Бурлука.

В то же время они не имеют больших узлов поставок на север или северо-восток от текущей зоны боевых действий.