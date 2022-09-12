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Факти / Україна

Зеленський – росіянам: Україна буде з газом і світлом, але без вас

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський – росіянам: Україна буде з газом і світлом, але без вас
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Росії Харківської ТЕЦ, назвавши це терористичним актом.

– Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об’єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням, – заявив Зеленський.

Також він додав, що Україна буде з газом, світлом, водою, їжею, але й без Росії.

– Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші “дружба й братерство”. Але історія все розставить по місцях.
І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і без вас! – сказав голова держави.

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Джерело: Володимир Зеленський

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