Зеленський – росіянам: Україна буде з газом і світлом, але без вас
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Росії Харківської ТЕЦ, назвавши це терористичним актом.
– Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об’єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням, – заявив Зеленський.
Також він додав, що Україна буде з газом, світлом, водою, їжею, але й без Росії.
– Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші “дружба й братерство”. Але історія все розставить по місцях.
І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і без вас! – сказав голова держави.
Джерело: Володимир Зеленський