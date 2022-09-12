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Факты / Україна

Бывший командующий армией США в Европе оценил риск использования Россией ядерного оружия

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Бывший командующий армией США в Европе оценил риск использования Россией ядерного оружия
Фото: Getty Images

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что применение ядерного оружия Россией маловероятно.

— В этой ситуации есть риск того, что Кремль применит ядерное оружие, но я думаю, что это маловероятно. Нет никакого реального преимущества на поле боя, для США было бы невозможно оставаться в стороне и не реагировать, и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники склонны к самоубийству, — считает Ходжес.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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