Бывший командующий армией США в Европе оценил риск использования Россией ядерного оружия
Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что применение ядерного оружия Россией маловероятно.
— В этой ситуации есть риск того, что Кремль применит ядерное оружие, но я думаю, что это маловероятно. Нет никакого реального преимущества на поле боя, для США было бы невозможно оставаться в стороне и не реагировать, и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники склонны к самоубийству, — считает Ходжес.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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There is risk of Kremlin using a nuke in this situation but I think it's unlikely. There is no real battlefield advantage to be gained, it would be impossible for US to stay out/not respond, and I don't think Putin or his closest advisors are suicidal. @mccaffreyr3 @tomricks1 https://t.co/ADtqTGybg7— Ben Hodges (@general_ben) September 11, 2022