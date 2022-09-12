Колишній командувач армії США у Європі оцінив ризик використання Росією ядерної зброї

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що застосування ядерної зброї Росією малоймовірне.

– У цій ситуації є ризик того, що Кремль застосує ядерну зброю, але я гадаю, що це малоймовірно. Немає жодної реальної переваги на полі бою, для США було б неможливо залишатися осторонь і не реагувати, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства, – вважає Ходжес.