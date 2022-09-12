Колишній командувач армії США у Європі оцінив ризик використання Росією ядерної зброї
Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що застосування ядерної зброї Росією малоймовірне.
– У цій ситуації є ризик того, що Кремль застосує ядерну зброю, але я гадаю, що це малоймовірно. Немає жодної реальної переваги на полі бою, для США було б неможливо залишатися осторонь і не реагувати, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства, – вважає Ходжес.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.
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There is risk of Kremlin using a nuke in this situation but I think it's unlikely. There is no real battlefield advantage to be gained, it would be impossible for US to stay out/not respond, and I don't think Putin or his closest advisors are suicidal. @mccaffreyr3 @tomricks1 https://t.co/ADtqTGybg7— Ben Hodges (@general_ben) September 11, 2022