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Факти / Україна

Колишній командувач армії США у Європі оцінив ризик використання Росією ядерної зброї

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Колишній командувач армії США у Європі оцінив ризик використання Росією ядерної зброї
Фото: Getty Images

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що застосування ядерної зброї Росією малоймовірне.

– У цій ситуації є ризик того, що Кремль застосує ядерну зброю, але я гадаю, що це малоймовірно. Немає жодної реальної переваги на полі бою, для США було б неможливо залишатися осторонь і не реагувати, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства, – вважає Ходжес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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