Сентябрь, 12 в 23:26

Украинские защитники продолжают контрнаступление на нескольких направлениях. По состоянию на 12 сентября ВСУ уже деоккупировали почти 6 тыс. кв. км территорий, временно находившихся под контролем армии РФ.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Фактам ICTV, какие последствия влечет за собой быстрое контрнаступление ВСУ, и стоит ли ожидать от оккупантов ответа.

Быстрое контрнаступление ВСУ и его последствия

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11 сентября стало известно, что украинские защитники Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов. Мусиенко говорит, что уже сейчас мы наблюдаем положительные последствия контрнаступления ВСУ. Местное население на освободившихся территориях радостно встречает ВСУ после российской оккупации.

— Что касается угроз, то эти вызовы остаются неизменными. Они заключаются в том, что РФ может усиливать ракетный террор и обстрелы украинских городов, – утверждает эксперт.

Так, Россия до сих пор имеет возможности обстреливать Харьков из Белгородской области. 11 сентября они нанесли удары ракетами С-300 по Индустриальному району города. Таким образом оккупанты пытаются отомстить за свои военные просчеты и неудачи.

Кроме того, под обстрелы попала харьковская ТЭЦ-5. По мнению Мусиенко, это говорит о том, что РФ пытается препятствовать нормальной подготовке отопительного сезона в Украине. Они думают, что таким образом смогут вызвать негативное отношение к украинским властям среди населения.

– Это свидетельствует о том, что РФ до сих пор плохо знает общественно-политические настроения в Украине. Иначе они поняли бы, что таким образом лишь укрепляют сопротивление украинского народа, — добавил он.

Увеличение вражеских обстрелов. Какие города в опасности

Под угрозой остаются пограничные с Россией украинские территории. Кроме Харькова, оккупанты также обстреливают приграничные населенные пункты Сумщины и Черниговщины.

В опасности населены пункты, приближенные к району ведения боевых действий. Ведь у РФ есть возможность применить реактивные системы залпового огня, как это происходит в Николаеве.

Что касается остальных регионов, остаются угрозы обстрела с Черного моря ракетами Калибр или противокорабельными ракетами. Также не стоит забывать об обстрелах из авиации с территории Беларуси.

Мусиенко обратил внимание, что сейчас эффективность украинских ПВО растет, количество сбитых ракет противника увеличивается.

– Но мы рассчитываем на усиление украинского неба от наших партнеров. В этом смысле нам бы хотелось получить дополнительные ПВО до конца этого года, – говорит военный эксперт.

О “хлопках” в РФ и вражеских провокациях

Мусиенко говорит, что РФ сейчас выглядит не очень защищенной от так называемых “хлопков” на своей территории.

— Мы должны честно сказать, что, для того чтобы иметь возможности для уменьшения военного потенциала РФ и количества оружия, которое она может завезти в Украину, чтобы убивать украинцев, для этого необходимо уничтожать военные объекты, технику, снаряжение противника в том числе и на их территории, – отметил он.

По мнению эксперта, чем больше на приграничных территориях враг будет уничтожен, тем больше местное население будет понимать, что они не защищены от войны и ее нужно прекратить.

Он уверен, что грядущие вероятные провокации РФ закончатся ничем. Также маловероятно, что в них поверят в Европе.

Будет ли мощный ответ РФ на контрнаступление ВСУ

Сегодня, если посмотреть на ситуацию на фронте, в РФ нет большого количества сил и резервов, задействованных сейчас, для того чтобы нанести мощный военный ответ на действия ВСУ.

Но это не значит, что оккупанты будут отступать по всем направлениям. Вероятно, враг попытается активизироваться на направлениях, где он ведет штурмовые действия: Бахмут, Авдеевское направление, частично Северское, Запорожское направление.

— Ситуация складывается так, что Украина может и дальше развивать свой успех. Мы видим, что ВСУ продвигаются по Харьковщине, правобережью Херсонщины. Там РФ вынуждена защищаться, бросать силы в защиту своей группировки. В целом сейчас моральный дух оккупантов не является настолько мощным, чтобы совершать успешные прорывы, — считает Мусиенко.

Эксперт предупреждает, что РФ занимает позицию по усилению ракетных обстрелов. Оккупанты будут тянуть время и стараться удержать те территории, которые они еще могут удержать.

— Будут затягивать войну до зимы, чтобы, как они думают, повлиять на негативные настроения в Европе на фоне инфляционных процессов, повышения цены на газ и т.д. Они постараются пошатнуть единство Запада в поддержке Украины, — подчеркнул он.

Мусинко добавил, что армия РФ сейчас деморализована. Убегающие с поля боя войска, оставляя боекомплекты и оружие, маловероятно, что вернутся на фронт. Оккупантам нужно время — доукомплектовать, провести ротацию, перегруппировку, довооружение своих подразделений.