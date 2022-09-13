Вересень, 12 в 23:26

Українські захисники продовжують контрнаступ на декількох напрямках. Станом на 12 вересня ЗСУ вже деокупували майже 6 тис. кв. км територій, які тимчасово перебували під контролем армії РФ.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Фактам ICTV, які наслідки тягне за собою швидкий контрнаступ ЗСУ та чи варто очікувати від окупантів відповіді.

Швидкий контрнаступ ЗСУ та його наслідки

Зараз дивляться

11 вересня стало відомо, що українські захисники на Харківщині деокупували вже понад 40 населених пунктів. Мусієнко каже, що вже зараз ми спостерігаємо позитивні наслідки контрнаступу ЗСУ. Місцеве населення на звільнених територіях радісно зустрічає ЗСУ після російської окупації.

– Щодо загроз, то ці виклики залишаються незмінними. Вони полягають у тому, що РФ може посилювати ракетний терор і обстріли українських міст, – стверджує експерт.

Так, Росія досі має спроможності обстрілювати Харків з Бєлгородської області. 11 вересня вони завдали ударів ракетами С-300 по Індустріальному району міста. Таким чином окупанти намагаються помститися за свої військові прорахунки та невдачі.

Крім того, під обстріли потрапила харківська ТЕЦ-5. На думку Мусієнка, це говорить про те, що РФ намагається перешкоджати нормальній підготовці до опалювального сезону в Україні. Вони думають, що таким чином зможуть викликати негативне ставлення до української влади серед населення.

– Це свідчить про те, що РФ досі погано знає суспільно-політичні настрої в Україні. Інакше вони б зрозуміли, що таким чином тільки зміцнюють опір українського народу, – додав він.

Збільшення ворожих обстрілів. Які міста у небезпеці

Під загрозою залишаються прикордонні з Росією українські території. Окрім Харкова, окупанти також обстрілюють прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини.

У небезпеці населені пункти, наближені до району ведення бойових дій. Адже у РФ є можливість застосувати реактивні системи залпового вогню, як це відбувається у Миколаєві.

Що стосується решти регіонів, то залишаються загрози обстрілу з Чорного моря ракетами Калібр або протикорабельними ракетами. Також не варто забувати про обстріли з авіації з території Білорусі.

Мусієнко звернув увагу, що зараз ефективність українських ППО зростає, кількість збитих ворожих ракет збільшується.

– Але ми розраховуємо на посилення українського неба від наших партнерів. У цьому сенсі нам би хотілося отримати додаткові ППО до кінця цього року, – зауважує військовий експерт.

Про “бавовну” у РФ та ворожі провокації

Мусієнко каже, що РФ зараз має вигляд не дуже захищеної від так званої “бавовни” на своїй території.

– Ми повинні чесно сказати, що для того щоб мати можливості для зменшення воєнного потенціалу РФ та кількості зброї, яку вона може завезти в Україну, щоб вбивати українців, для цього необхідно знищувати військові об’єкти, техніку, спорядження противника, зокрема й на їхній території, – зазначив він.

На думку експерта, чим більше на прикордонних територіях ворога буде знищено, тим більше місцеве населення розумітиме, що вони не захищені від війни і її треба припинити.

Він впевнений, що майбутні ймовірні провокації РФ завершаться нічим. Також малоймовірно, що у них повірять у Європі.

Чи буде потужна відповідь РФ на контрнаступ ЗСУ

На сьогодні, якщо подивитися на ситуацію на фронті, у РФ відсутня велика кількість сил і резервів, задіяних зараз, для того щоб завдати потужну військову відповідь на дії ЗСУ.

Але не означає, що окупанти відступатимуть на усіх напрямках. Ймовірно, ворог спробує активізуватися на напрямках, де він веде штурмові дії: Бахмут, Авдієвський напрямок, частково Сіверський, Запорізький напрямок.

– Ситуація складається так, що Україна може й надалі розвивати свій успіх. Ми бачимо, що ЗСУ просуваються на Харківщині, правобережжі Херсонщини. Там РФ змушена боронитися, кидати сили на захист свого угруповання. Загалом зараз моральний дух окупантів не є настільки потужним, щоб здійснювати успішні прориви, – наголосив Мусієнко.

Експерт вважає, що РФ займає позицію посилення ракетних обстрілів. Окупанти зволікатимуть та намагатимуться утримати ті території, які вони ще можуть утримати.

– Затягуватимуть війну до зими, щоб, як вони думають, спричинити негативні настрої у Європі на тлі інфляційних процесів, підвищення ціни на газ тощо. Вони намагатимуться похитнути єдність Заходу у підтримці України, – попередив він.

Мусінко додав, що армія РФ зараз деморалізована. Війська, які тікали з поля бою, залишаючи боєкомплекти та зброю, малоймовірно, що повернуться на фронт. Окупантам потрібен час, щоб доукомплектувати, провести ротацію, перегрупування, доозброєння своїх підрозділів.