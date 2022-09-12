Сентябрь, 12 в 15:00

В результате полномасштабной агрессии войск РФ в городе Изюм (Харьковская область) погибли по меньшей мере тысяча мирных жителей. Еще больше людей пострадали на фоне отсутствия медицинской помощи.

Об этом сообщил сегодня на брифинге депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник. По его словам, данные о жертвах еще уточняются.

Однако уже известно, что оккупанты в Изюме совершали военные преступления, которые пытались скрыть.

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– По информации, которой мы владеем, по меньшей мере тысяча местных жителей погибла в результате именно военных действий. К сожалению, еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, — подчеркнул Стрельник.

Депутат уточнил, что российские захватчики еще в марте разрушили все медицинские учреждения в городе. А доступ к лекарствам был ограничен, поскольку оккупанты разворовали аптеки.

Поэтому сейчас в освобожденном Изюме остро стоят вопросы обеспечения лекарствами и госпитализации жителей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Стрельник проинформировал, что 10 сентября благодаря Вооруженным силам Украины над Изюмом снова был поднят флаг Украины. В настоящее время в городе проводятся стабилизационные мероприятия, к которым привлечены ВСУ, СБУ, другие правоохранительные органы. После их завершения будет официально объявлено об освобождении Изюма.

Депутат также рассказал, что город чрезвычайно пострадал в результате военной агрессии РФ.

– Более 80% всей инфраструктуры города разрушено. Подразумеваются частные, многоквартирные жилые дома, предприятия, государственные и коммунальные учреждения, а также промышленные мощности, — отметил Стрельник.

Он напомнил, что впереди зима, но централизованная система отопления разрушена. Сейчас местные власти планируют провести экспертизы и проектно-сметные работы, чтобы начать восстановление Изюма.

На сегодняшний день в городе остаются около 10 тыс. мирных жителей. Вопрос возможной эвакуации людей на зимний период еще будет обсуждаться.

По словам Стрельника, в последнее время, еще до освобождения Изюма, удалось провести “тихую эвакуацию” женщин, детей до 14 лет и пожилых людей.

– Ситуация с критической инфраструктурой в городе очень сложная, что является вызовом для нас. Эти вопросы будут обсуждаться на самом высоком уровне и будут приниматься решения. Мы надеемся, что успеем все сделать, чтобы зима не была для нас неожиданной, – подытожил депутат.

Как известно, Изюм – это один из крупнейших городов Харьковской области. По состоянию на 2020 год население города превышало 46 тыс. человек. С начала апреля город полностью оккупировали войска РФ. За время полномасштабного вторжения оккупанты совершали жестокие обстрелы населенного пункта. А 10 сентября Изюм освободили подразделения ВСУ.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Изюмский городской совет