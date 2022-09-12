Вересень, 12 в 15:00

Унаслідок повномасштабної агресії військ РФ у місті Ізюм (Харківська область) загинули щонайменше тисяча мирних мешканців. Ще більша кількість людей постраждали на тлі відсутності медичної допомоги.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник. За його словами, дані щодо жертв ще уточнюються.

Однак уже відомо, що окупанти в Ізюмі чинили військові злочини, які намагалися приховати.

Зараз дивляться

– За інформацією, якою ми володіємо, щонайменше тисяча місцевих мешканців загинула внаслідок саме військових дій. На жаль, ще більша кількість людей постраждали, тому що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, – наголосив Стрельник.

Депутат уточнив, що російські загарбники ще в березні зруйнували всі медичні заклади в місті. А доступ до ліків був обмежений, оскільки окупанти розікрали аптеки.

Тому зараз у звільненому Ізюмі гостро стоять питання забезпечення ліками та госпіталізації мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Стрельник поінформував, що 10 вересня завдяки Збройним силам України над Ізюмом знову був піднятий прапор України. Наразі в місті проводяться стабілізаційні заходи, до яких залучені ЗСУ, СБУ, інші правоохоронні органи. Після їх завершення буде офіційно оголошено про звільнення Ізюма.

Депутат також розповів, що місто надзвичайно постраждало внаслідок військової агресії РФ.

– Понад 80% всієї інфраструктури міста зруйновано. Маються на увазі приватні, багатоквартирні житлові будинки, підприємства, державні та комунальні установи, а також промислові потужності, – зазначив Стрельник.

Він нагадав, що попереду зима, але централізована система опалення міста зруйнована. Зараз місцева влада планує провести експертизи та проєктно-кошторисні роботи, щоб розпочати відбудову Ізюма.

Станом на зараз у місті залишаються близько 10 тис. мирних мешканців. Питання можливої евакуації людей на зимовий період ще буде обговорюватися.

За словами Стрельника, останнім часом, ще до звільнення Ізюма, вдалося провести “тиху евакуацію” жінок, дітей до 14 років та літніх людей.

– Ситуація з критичною інфраструктурою в місті дуже складна, що є викликом для нас. Ці питання будуть обговорюватися на найвищому рівні та прийматимуться рішення. Ми сподіваємося, що встигнемо все зробити, щоб зима не була для нас неочікуваною, – підсумував депутат.

Як відомо, Ізюм – це одне з найбільших міст Харківщини. Станом на 2020 рік населення міста перевищувало 46 тис. людей. Від початку квітня місто повністю окупували війська РФ. За час повномасштабного вторгнення окупанти здійснювали жорстокі обстріли населеного пункту. А 10 вересня Ізюм звільнили підрозділи ЗСУ.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Ізюмська міська рада