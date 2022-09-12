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Факты / Україна

Они нас берут в кольцо: оккупант о наступлении ВСУ на Харьковщине и небольшие шансы уцелеть

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Военный РФ, находясь в Харьковской области, рассказывает об удачном наступлении ВСУ и паникует из-за небольших шансов уцелеть.

— Проигрываем мы, конкретно причем. Знаешь, сколько у нас уже 300-х? Знаешь, как они нас за эти два дня помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают и наступают, — рассказывает оккупант.

Также он отмечает, что минометы захватчиков не могут работать, так как ВСУ в лесу стоят и сразу их уничтожают.

— Мы вообще в окружении, конкретном. Ну вот они нас берут уже в кольцо, третий день уже в броне ходим, даже не снимаем ее. Они рядом стреляют, уже через реку перешли, — паникует захватчик.

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Напомним, что Силы обороны в течение 200-х суток полномасштабной войны вытеснили врага из более 20 населенных пунктов.

Источник: ГУР
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