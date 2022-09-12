Сентябрь, 12 в 8:20

Силы обороны в течение 200-х суток полномасштабной войны вытеснили врага из более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщили 12 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сегодня украинские военные берут освобожденные населенные пункты под полный контроль.

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Кроме того, там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Также Вооруженные силы Украины 11 сентября отбили атаки армии РФ неподалеку от Майорска и Красногоровки.

Бои возле Николаевки Второй и Зайцево продолжаются.

Авиация Сил обороны восемью ударами поразила:

взводный опорный пункт РФ,

шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян,

один зенитный ракетный комплекс.

В течение 11 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили:

один беспилотник типа Орлан-10,

одну управляемую ракету Х-59,

четыре управляемые ракеты морского базирования типа Калибр,

пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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