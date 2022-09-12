Вони нас беруть в кільце: окупант про наступ ЗСУ на Харківщині та невеликі шанси вціліти

Вересень, 12 в 19:17

Військовий РФ, перебуваючи в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ і панікує через невеликі шанси вціліти.

– Програємо ми. Знаєш, скільки в нас уже 300-х? Знаєш, як вони нас за ці два дні помотали? Вони в нас у тилу, нам навіть тікати нема куди. Вони тільки наступають і наступають, – розповідає окупант.

Також він зазначає, що міномети загарбників не можуть працювати, оскільки ЗСУ у лісі стоять і одразу їх знищують.

– Ми взагалі в оточенні, конкретному. Ну, ось вони нас беруть уже в кільце, третій день уже в броні ходимо, навіть не знімаємо її. Вони поряд стріляють, уже через річку перейшли, – панікує загарбник.

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Нагадаємо, що Сили оборони протягом 200-ї доби повномасштабної війни витіснили ворога із понад 20 населених пунктів.