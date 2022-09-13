Сентябрь, 13 в 18:25

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные $1,4 млрд в рамках программы экстренного финансирования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки, — отметил он.

Зеленский также добавил, что они обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины.

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Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Недавно США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $675 млн.

Помощь подразумевает 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.