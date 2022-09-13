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Факты / Україна

МВФ выделил Украине $1,4 млрд дополнительной поддержки – Зеленский

Ольга Тетеріна, редактор ленты
МВФ выделил Украине $1,4 млрд дополнительной поддержки – Зеленский
Фото: Depositphotos

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные $1,4 млрд в рамках программы экстренного финансирования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки, — отметил он.

Зеленский также добавил, что они обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины.

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Недавно США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $675 млн.

Помощь подразумевает 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.

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