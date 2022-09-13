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Факти / Україна

МВФ виділив Україні $1,4 млрд додаткової підтримки – Зеленський

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
МВФ виділив Україні $1,4 млрд додаткової підтримки – Зеленський
Фото: Depositphotos

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові $1,4 млрд в рамках програми екстреного фінансування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 млрд додаткової підтримки, – зазначив він.

Зеленський також додав, що вони обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України.

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Нещодавно США оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги на $675 млн.

Допомога передбачає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, стрілецьку зброю.

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