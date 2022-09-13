МВФ виділив Україні $1,4 млрд додаткової підтримки – Зеленський
Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові $1,4 млрд в рамках програми екстреного фінансування.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 млрд додаткової підтримки, – зазначив він.
Зеленський також додав, що вони обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України.
Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022
Нещодавно США оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги на $675 млн.
Допомога передбачає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, стрілецьку зброю.