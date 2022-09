У районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник

У районі Куп’янська Харківської області, який нещодавно звільнили від окупантів, помічено ударний іранський безпілотник Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

Про це повідомив у Twitter український офіцер з нікнеймом Максим@kms_d4k.

Він також виклав фото збитого БПЛА.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS

— Максим (@kms_d4k) September 13, 2022