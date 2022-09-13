У районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник

Вересень, 13 в 10:59

У районі Куп’янська Харківської області, який нещодавно звільнили від окупантів, помічено ударний іранський безпілотник Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

Про це повідомив у Twitter український офіцер з нікнеймом Максим@kms_d4k.

Він також виклав фото збитого БПЛА.

Зараз дивляться

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) припускали, що Іран міг відправити до Росії першу партію безпілотників, сподіваючись на отримання військових літаків Су-35.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 202-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.