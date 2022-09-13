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Факти / Україна

У районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник

У районі Куп’янська Харківської області, який нещодавно звільнили від окупантів, помічено ударний іранський безпілотник Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

Про це повідомив у Twitter український офіцер з нікнеймом Максим@kms_d4k.

Він також виклав фото збитого БПЛА.

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Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) припускали, що Іран міг відправити до Росії першу партію безпілотників, сподіваючись на отримання військових літаків Су-35.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 202-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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