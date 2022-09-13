Сентябрь, 13 в 18:46

Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковщине было освобождено вдвое больше территории, чем украинская власть объявила ранее.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она напомнила, что ранее во время пресс-брифинга в Балаклее было объявлено, что в период с 6 сентября в результате наступательной операции ВСУ на Харьковщине освобождено 3 800 кв. км, более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения.

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— Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мероприятий. Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти в два раза больше, — сообщила Анна Маляр.

Таким образом реальная цифра деоккупированных земель Украины может достигать около 7 тыс. кв. км.

Заместитель министра обороны добавила, что уже 14 сентября будут объявлены уточненные данные.

Отметим, что пока неизвестно о точном количестве украинского населения, которое было освобождено из-под российской оккупации.

Ранее Анна Маляр сообщала, что по состоянию на 13 сентября продолжается операция по освобождению Харьковской области от оккупационных сил РФ.

Источник: Ганна Маляр інфо

Фото: Ганна Маляр