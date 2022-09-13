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Факти / Україна

ЗСУ звільнили вдвічі більше території на Харківщині, ніж було оголошено – Міноборони

Ілля Нежигай, редактор стрічки
ЗСУ звільнили вдвічі більше території на Харківщині, ніж було оголошено – Міноборони

Під час контрнаступу Збройних сил України на Харківщині було звільнено вдвічі більше території, ніж українська влада оголосила раніше.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що раніше під час пресбрифінгу в Балаклеї було оголошено, що у період з 6 вересня в результаті наступальної операції ЗСУ на Харківщині звільнено 3 800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення.

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– Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже удвічі більше, – повідомила Ганна Маляр.

Таким чином реальна цифра деокупованих земель України може сягати близько 7 тис. кв. км.

Заступниця міністра оборони додала, що вже 14 вересня будуть оголошені уточнені дані.

Зазначимо, що наразі невідомо про точну кількість українського населення, яка була звільнена з-під російської окупації.

Раніше Ганна Маляр повідомляла, що станом на 13 вересня триває операція зі звільнення Харківської області від окупаційних сил РФ.

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Джерело: Ганна Маляр інфо

Фото: Ганна Маляр

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