ЗСУ звільнили вдвічі більше території на Харківщині, ніж було оголошено – Міноборони
Під час контрнаступу Збройних сил України на Харківщині було звільнено вдвічі більше території, ніж українська влада оголосила раніше.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона нагадала, що раніше під час пресбрифінгу в Балаклеї було оголошено, що у період з 6 вересня в результаті наступальної операції ЗСУ на Харківщині звільнено 3 800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення.
– Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже удвічі більше, – повідомила Ганна Маляр.
Таким чином реальна цифра деокупованих земель України може сягати близько 7 тис. кв. км.
Заступниця міністра оборони додала, що вже 14 вересня будуть оголошені уточнені дані.
Зазначимо, що наразі невідомо про точну кількість українського населення, яка була звільнена з-під російської окупації.
Раніше Ганна Маляр повідомляла, що станом на 13 вересня триває операція зі звільнення Харківської області від окупаційних сил РФ.
Джерело: Ганна Маляр інфо
Фото: Ганна Маляр