Деоккупация Мелитополя – это ключ к деоккупации всего Юга Украины – мэр города

Сентябрь, 09 в 14:45

Деоккупация города Мелитополь Запорожской области – ключ к освобождению всего Юга Украины от российских захватчиков. Такое заявление во время брифинга сделал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что Мелитополь исторически является логистическим узлом Юга Украины, ведь через город проходят две трассы государственного значения, здесь большая железнодорожная развязка.

— Мы четко понимаем, что деоккупация Мелитополя – ключ к деоккупации всего Юга нашего государства. Без деоккупации Мелитополя это просто невозможно, – подчеркнул он.

Он также рассказал, что количество оккупантов, находящихся на территории Мелитополя — ежедневно разное, но в целом в Мелитопольском районе “базируются тысячи единиц техники и десятки тысяч единиц солдат вражеской армии”.

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— За последнюю неделю их концентрация увеличена в Мелитопольском, Васильевском районах. На сегодняшний день достаточно велико представительство рашистов на нашей территории, — сказал он.

Что касается коллаборантов, то в Мелитополе силовыми структурами, по заявлениям украинской власти, возбуждено более 15 уголовных дел против коллаборантов, им вручены заочно подозрения.

7 сентября Федоров сообщил, что в оккупированном Мелитополе взорвали штаб Единой России, где проходила подготовка к псевдореферендуму.

Фото: Oleksandra Grygorovych