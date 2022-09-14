Агитировал за “русский мир” и отрицал зверства оккупантов: в Киеве сообщили о подозрении судье

Сентябрь, 14 в 16:26

В Киеве судье Северного апелляционного хозяйственного суда сообщили о подозрении. Он, находясь в столице, ждал захвата Украины россиянами.

Злоумышленник оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом.

СБУ установила, что судья признает правомерным полномасштабное вторжение РФ в Украину, отрицает, что оккупанты разрушали объекты гражданской и критической инфраструктуры, занимались мародерством, незаконно задерживали местных жителей, принудительно их удерживали и применяли пытки.

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В распоряжении Службы безопасности есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Это документальное подтверждение антиукраинской позиции чиновника.

Так, обсуждая зверства оккупантов, мужчина говорил, что на такое способны якобы только “бандеровцы”. Также он был разочарован тем, что россияне не смогли захватить Киев.

Судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) и ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1 (подстрекательство к коллаборационной деятельности).

Однако в СБУ подчеркнули, что из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия (ВСП) задержать этого злоумышленника невозможно даже после оглашения подозрения.

Потому что ВСП – единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судей. Но СБУ надеется, что в ближайшее время он начнет полноценно свою работу.