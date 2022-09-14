Агітував за “русскій мір” і заперечував звірства окупантів: у Києві повідомили про підозру судді

Вересень, 14 в 16:26

У Києві судді Північного апеляційного господарського суду повідомили про підозру. Він, перебуваючи в столиці, очікував на захоплення України росіянами.

Зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

СБУ встановила, що суддя визнає правомірним повномасштабне вторгнення РФ в Україну, заперечує те, що окупанти руйнували об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, займалися мародерством, незаконно затримували місцевих мешканців, примусово їх утримували та застосовували тортури.

Зараз дивляться

У розпорядженні Служби безпеки є записи телефонних розмов судді з членами його сім’ї, родичами та близькими друзями. Це документальні підтвердження антиукраїнської позиції посадовця.

Так, обговорюючи звірства окупантів, чоловік казав, що на таке здатні начебто лише “бандерівці”. Також він був розчарований тим, що росіяни не змогли захопити Київ.

Наразі судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) і ч. 4 ст. 27 та ч. 7 ст. 111-1 (підбурювання до колабораційної діяльності).

Однак в СБУ наголосили, що через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя (ВРП) затримати цього зловмисника неможливо навіть після оголошення підозри.

Тому що ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів. Але СБУ сподівається, що найближчим часом він повноцінно розпочне свою роботу.