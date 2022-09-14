Сентябрь, 14 в 18:47

Для сохранения отдельных образцов военной техники оккупанты пытаются эвакуировать системы ПВО вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, в ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и Бук, которые следовали из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

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Также в Генштабе отметили, что в результате успешных действий ВСУ морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое.

– Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, до 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории.

Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В течение суток авиация Сил обороны совершила 11 ударов — поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.