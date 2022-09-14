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Факти / Україна

Бояться “бавовни”: росіяни намагаються евакуювати системи ППО на територію РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бояться “бавовни”: росіяни намагаються евакуювати системи ППО на територію РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Для збереження окремих зразків військової техніки окупанти намагаються евакуювати системи ППО вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, в ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області були помічені колони з комплексами С-300 та Бук, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

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Також у Генштабі зазначили, що в результаті успішних дій ЗСУ морально-психологічний стан окупантів вкрай низький.

– Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях, – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території.

Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила 11 ударів – уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

– Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню Град у Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську, – додали у Генштабі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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