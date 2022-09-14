Для збереження окремих зразків військової техніки окупанти намагаються евакуювати системи ППО вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, в ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області були помічені колони з комплексами С-300 та Бук, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

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Також у Генштабі зазначили, що в результаті успішних дій ЗСУ морально-психологічний стан окупантів вкрай низький.