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Факти / Україна

Мене кинули: на Харківщині затримали окупанта, що переховувався біля Шевченкового

Валентина Летяк, редакторка стрічки
на Харківщині затримали окупанта
Фото: ДБР

У Харківській області поблизу Шевченкового Куп’янського району працівники ДБР затримали російського військового, який не встиг втекти під час наступу ЗСУ.

Мешканець Московської області сказав під час допиту, що його просто кинули свої, забули забрати.

Пішов на війну заради грошей – обіцяли 4 тис. російських рублів за кожен день служби.

Зараз дивляться

Росіянин 6 вересня підписав контракт на три місяці, але не встиг повоювати, бо вже 7 вересня його підрозділ розбили українські війська.

Затриманого передадуть СБУ для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.

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Джерело: ДБР
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