На півдні ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та техніки, знищено склад боєприпасів

Вересень, 14 в 15:53

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вкотре завдали вогневих ударів по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського, повідомляє оперативне командування Південь.

– Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й у склад боєприпасів, – уточнюють військові.

Попередньо, ворог втратив 27 військовослужбовців і дві одиниці автомобільної техніки. Бойову машину десанту окупантів перекинуто до одного з наших підрозділів, решта втрат ЗС РФ дорозвідується.

Наразі Росія утримує біля узбережжя Криму 16 бойових кораблів. Серед них – п’ять носіїв крилатих ракет Калібр загальним залпом 36 ракет, а також три великих десантні кораблі.

Зараз дивляться

У штормовому морі зберігається мінна небезпека, як і на деокупованих територіях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203 доби.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.