На півдні ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та техніки, знищено склад боєприпасів
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вкотре завдали вогневих ударів по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського, повідомляє оперативне командування Південь.
– Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й у склад боєприпасів, – уточнюють військові.
Попередньо, ворог втратив 27 військовослужбовців і дві одиниці автомобільної техніки. Бойову машину десанту окупантів перекинуто до одного з наших підрозділів, решта втрат ЗС РФ дорозвідується.
Наразі Росія утримує біля узбережжя Криму 16 бойових кораблів. Серед них – п’ять носіїв крилатих ракет Калібр загальним залпом 36 ракет, а також три великих десантні кораблі.
У штормовому морі зберігається мінна небезпека, як і на деокупованих територіях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 203 доби.
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