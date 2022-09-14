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Факти / Україна

На півдні ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та техніки, знищено склад боєприпасів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вкотре завдали вогневих ударів по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського, повідомляє оперативне командування Південь.

– Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й у склад боєприпасів, – уточнюють військові.

Попередньо, ворог втратив 27 військовослужбовців і дві одиниці автомобільної техніки. Бойову машину десанту окупантів перекинуто до одного з наших підрозділів, решта втрат ЗС РФ дорозвідується.

Наразі Росія утримує біля узбережжя Криму 16 бойових кораблів. Серед них – п’ять носіїв крилатих ракет Калібр загальним залпом 36 ракет, а також три великих десантні кораблі.

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