ВСУ установили огневой контроль почти над всей оккупированной Херсонщиной — Гуменюк
ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области.
Об этом в эфире Єдиних новин заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
— Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах, — заявила она.
Гуменюк добавила, что особенности военной операции ВСУ на Юге связаны с ландшафтом региона, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.
— Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны врага. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян — это очень их деморализует, — рассказала Гуменюк.
По ее словам, моральное состояние российских военных также подорвано успехами украинских военных при наступлении на Харьковщине.