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Факты / Україна

ВСУ установили огневой контроль почти над всей оккупированной Херсонщиной — Гуменюк

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ВСУ установили огневой контроль почти над всей оккупированной Херсонщиной — Гуменюк
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах, — заявила она.

Гуменюк добавила, что особенности военной операции ВСУ на Юге связаны с ландшафтом региона, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.

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— Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны врага. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян — это очень их деморализует, — рассказала Гуменюк.

По ее словам, моральное состояние российских военных также подорвано успехами украинских военных при наступлении на Харьковщине.

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