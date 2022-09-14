На случай атак РФ Украина готовит резервные пути питания электричеством и аварийный запас — глава Укрэнерго

Сентябрь, 14 в 14:31

Оператор Объединенной энергосистемы Украины – госкомпания НЭК Укрэнерго ведет подготовку резервных путей питания электроэнергией на случай вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом на брифинге заявил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Мы готовимся к любым сценариям, мы готовим резервные пути питания и аварийный запас. Мы готовим своих людей и аварийные ремонтные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать сети, восстанавливать их так, чтобы у всех потребителей был свет в доме. Наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро восстановиться после атак, – сказал он.

Также Кудрицкий отметил, что у компании есть успешный опыт реагирования на экстренные ситуации. Он напомнил, что, когда началось наступление россиян на Киевском направлении, в марте было уничтожено очень много линий электропередач, которые связывают Киевский энергоузел с энергосистемой Украины. Но потребители этого даже не заметили, потому что проблема была решена.

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— Нам нужно было прибегать к нестандартным решениям, чтобы обеспечить надежность питания энергоузла во время холодных температур. Киевские потребители этого и не заметили, – говорит он.

Также Кудрицкий считает выигрышной для Украины ситуацию объединения с энергосистемой Европы, а не России и Беларуси, как это было до 23 февраля 2022 года.