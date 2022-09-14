На випадок атак РФ Україна готує резервні шляхи живлення електрикою і аварійний запас – голова Укренерго

Вересень, 14 в 14:31

Оператор Об’єднаної енергосистеми України – держкомпанія НЕК Укренерго веде підготовку резервних шляхів живлення електроенергією на випадок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це під час брифінгу заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

– Ми готуємось до будь-яких сценаріїв, ми готуємо резервні шляхи живлення і аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово будуть обслуговувати мережі, відновлювати їх так, щоб у всіх споживачів було світло в оселі. Наша задача полягає в тому, щоб максимально швидко відновитись після атак, – сказав він.

Також Кудрицький зазначив, що у компанії є успішний досвід реагування на екстрені ситуації. Він нагадав, що коли розпочався наступ росіян на Київському напрямку, у березні було зруйновано дуже багато ліній електропередач, які зв’язують Київський енерговузол з енергосистемою України. Але споживачі цього навіть не помітили, бо проблема була вирішена.

Зараз дивляться

– Нам потрібно було вдаватись до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили, – говорить він.

Також Кудрицький вважає виграшною для України ситуацію об’єднання з енергосистемою Європи, а не Росії та Білорусі, як це було до 23 лютого 2022 року.

– Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки. Тому що уявіть, що було би, якби ми досі були з’єднані з Росією та Білоруссю. Наскільки великий крок був зроблений Україною, – вважає він.